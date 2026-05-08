Claudia Sheinbaum aclara: No hay calendario escolar definido para 2026-2027

CIUDAD DE MÉXICO — La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que el calendario escolar correspondiente al ciclo 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía no ha sido determinado oficialmente.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum salió al paso de las especulaciones y noticias falsas que han circulado recientemente en diversas plataformas digitales sobre las supuestas fechas de inicio y fin de clases, así como de los periodos vacacionales para el próximo año lectivo.

Proceso de transición y oficialización

La futura mandataria explicó que la planeación del calendario es una tarea conjunta que requiere la coordinación entre la actual administración y el equipo de transición. Subrayó que cualquier información relativa a la programación educativa debe ser consultada únicamente a través de los canales institucionales del Gobierno Federal y la propia SEP.

"Todavía no está definido el calendario escolar; en el momento en que se tenga, lo vamos a dar a conocer", puntualizó Sheinbaum, haciendo un llamado a los padres de familia y al personal docente para que no se dejen llevar por documentos no oficiales que carecen de validez legal.

Combate a la desinformación

El pronunciamiento surge tras la difusión de borradores apócrifos en redes sociales que sugerían cambios drásticos en la duración del ciclo escolar. Sheinbaum enfatizó que el proceso de definición se realiza bajo criterios técnicos y pedagógicos, buscando siempre el beneficio de los estudiantes y el cumplimiento de los planes de estudio.

Se espera que la Secretaría de Educación Pública publique el calendario oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vez que concluya el análisis técnico pertinente. Tradicionalmente, este documento establece los 190 o 200 días de clase obligatorios, así como las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Próximos pasos

La administración entrante ha reiterado que la educación será uno de los pilares fundamentales de su gestión. Sheinbaum adelantó que, una vez que el equipo educativo tome posesión formal de sus funciones, se fortalecerá la comunicación directa con la ciudadanía para evitar confusiones sobre la logística del sistema básico nacional.