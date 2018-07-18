Buscan meter en cintura a morosos del agua potable

Morelos, Coah.- La alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, se encuentra atendiendo en forma directa a los usuarios del Simas que mantienen adeudos atrasados, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio y que logren ponerse al corriente.

En entrevista, la primera munícipe resaltó que en conjunto con el gerente del Sistema de Aguas, José Raúl Valdez Medina, se está convocando a los usuarios que tienen adeudos, a que se acerquen a las oficinas de la paramunicipal y regularicen su situación.

“Estoy apoyando al director de Simas, Raúl Valdez, para que todo aquel usuario que enfrenta rezago en el pago de su recibo del agua, se acerque a las oficinas y que no tengan que pagar el monto total de su adeudo”, manifestó la alcaldesa.

Añadió que en algunos casos se trata de domicilios abandonados, y otros que presentan fugas en la tubería del agua, por lo que es comprensible la situación de cada usuario, y las autoridades están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo económico.

“La idea es llegar a un acuerdo de pago satisfactorio en cada uno de los casos, lo que permitirá al departamento de Simas contar con mayores recursos, para enfrentar los costos de mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo”, explicó Zertuche Flores.

Acuden usuarios del agua a ponerse al corriente.