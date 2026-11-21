NAVA, Coahuila - Familias de Nava acudieron a la plaza de la colonia del Valle para llevar a sus perros a una jornada de vacunación contra parvovirus, moquillo e influenza canina, como parte de las acciones para prevenir enfermedades entre los animales de compañía.

Jornada de Vacunación Canina en Nava

La actividad se realizó este sábado 21 de noviembre, de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, y fue organizada por la Fundación Los Amigos de Jackson, dirigida por Carolina Rodríguez. La convocatoria estuvo abierta para perros mayores de cuatro meses.

Habitantes de la colonia y de otros sectores aprovecharon la campaña para acercarse con sus mascotas y recibir atención preventiva sin tener que trasladarse a otro punto de la región.

Importancia de la Prevención en la Salud Animal

Estas jornadas buscan facilitar el acceso a las vacunas y promover entre las familias el cuidado responsable de sus animales, además de reducir el riesgo de enfermedades que pueden afectar su salud.