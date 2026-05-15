Cabalgata por la Lluvia reúne a familias y productores en Villa Unión

Villa Unión.– Productores, rancheros, ejidatarios y familias de Villa Unión participaron en la tradicional Cabalgata por la Lluvia, actividad que reúne a la comunidad en un ambiente de convivencia, fe y esperanza para pedir por buenas temporadas para el campo.

La cabalgata une a la comunidad

La quinta edición de esta cabalgata recorrió diversos caminos rurales de la localidad, donde decenas de cabalgantes se sumaron a caballo para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la gente trabajadora de la región.

Durante el recorrido, los participantes compartieron momentos de convivencia familiar y refrendaron la importancia de conservar las costumbres ligadas al campo y a las actividades ganaderas y agrícolas, especialmente en tiempos donde la lluvia representa un factor clave para quienes dependen de la tierra.

Organización y compromiso comunitario

La cabalgata fue organizada por productores y habitantes de la comunidad, quienes destacaron que esta tradición también fortalece la unión entre familias y generaciones que continúan preservando las raíces y valores de la vida rural.

El recorrido concluyó en el Rancho El Alazán, donde los asistentes convivieron y compartieron alimentos, reiterando el compromiso de seguir impulsando este tipo de actividades que forman parte de la identidad y cultura de Villa Unión.