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Coahuila

Cabalgata por la Lluvia reúne a familias y productores en Villa Unión

Decenas de cabalgantes participaron en la quinta edición de esta tradición que fortalece la convivencia y mantiene vivas las raíces del campo y la vida rural.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 mayo, 2026 - 03:09 p.m.
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      Villa Unión.– Productores, rancheros, ejidatarios y familias de Villa Unión participaron en la tradicional Cabalgata por la Lluvia, actividad que reúne a la comunidad en un ambiente de convivencia, fe y esperanza para pedir por buenas temporadas para el campo.

      La cabalgata une a la comunidad

      La quinta edición de esta cabalgata recorrió diversos caminos rurales de la localidad, donde decenas de cabalgantes se sumaron a caballo para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la gente trabajadora de la región.

      Durante el recorrido, los participantes compartieron momentos de convivencia familiar y refrendaron la importancia de conservar las costumbres ligadas al campo y a las actividades ganaderas y agrícolas, especialmente en tiempos donde la lluvia representa un factor clave para quienes dependen de la tierra.

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      Organización y compromiso comunitario

      La cabalgata fue organizada por productores y habitantes de la comunidad, quienes destacaron que esta tradición también fortalece la unión entre familias y generaciones que continúan preservando las raíces y valores de la vida rural.

      El recorrido concluyó en el Rancho El Alazán, donde los asistentes convivieron y compartieron alimentos, reiterando el compromiso de seguir impulsando este tipo de actividades que forman parte de la identidad y cultura de Villa Unión.

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