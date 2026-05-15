Realizan jornada de atención gratuita para mascotas en Venustiano Carranza

Nava.– Habitantes de la Delegación Venustiano Carranza participaron en una jornada de atención para mascotas, donde decenas de familias llevaron a sus animales de compañía para aprovechar servicios gratuitos enfocados en su cuidado y bienestar.

Durante la actividad se realizaron esterilizaciones a mascotas previamente registradas, además de servicios de desparasitación y aplicación de medicamento contra pulgas y garrapatas, como parte de las acciones preventivas para mejorar la salud de perros y gatos de la comunidad.

Importancia de la atención médica básica

Vecinos destacaron la importancia de este tipo de campañas, ya que permiten brindar atención médica básica a sus mascotas y fomentar entre la población la responsabilidad en el cuidado de los animales domésticos.

Además de beneficiar directamente a las mascotas, estas jornadas ayudan a prevenir problemas de salud pública relacionados con la sobrepoblación animal, así como enfermedades y parásitos que pueden afectar tanto a los animales como a las familias.

Participación ciudadana en la jornada

La participación ciudadana fue constante durante la jornada, reflejando el interés de la comunidad por mantener en buenas condiciones a sus mascotas y promover una convivencia más saludable en los distintos sectores de la delegación.