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Coahuila

Realizan jornada de atención gratuita para mascotas en Venustiano Carranza

Familias aprovecharon servicios de esterilización, desparasitación y control de pulgas y garrapatas para mejorar la salud y bienestar de perros y gatos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 mayo, 2026 - 03:03 p.m.
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      Nava.– Habitantes de la Delegación Venustiano Carranza participaron en una jornada de atención para mascotas, donde decenas de familias llevaron a sus animales de compañía para aprovechar servicios gratuitos enfocados en su cuidado y bienestar.

      Durante la actividad se realizaron esterilizaciones a mascotas previamente registradas, además de servicios de desparasitación y aplicación de medicamento contra pulgas y garrapatas, como parte de las acciones preventivas para mejorar la salud de perros y gatos de la comunidad.

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      Importancia de la atención médica básica

      Vecinos destacaron la importancia de este tipo de campañas, ya que permiten brindar atención médica básica a sus mascotas y fomentar entre la población la responsabilidad en el cuidado de los animales domésticos.

      Además de beneficiar directamente a las mascotas, estas jornadas ayudan a prevenir problemas de salud pública relacionados con la sobrepoblación animal, así como enfermedades y parásitos que pueden afectar tanto a los animales como a las familias.

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      Participación ciudadana en la jornada

      La participación ciudadana fue constante durante la jornada, reflejando el interés de la comunidad por mantener en buenas condiciones a sus mascotas y promover una convivencia más saludable en los distintos sectores de la delegación.

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