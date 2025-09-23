Camioneta pierde el control en la carretera Zaragoza–Morelos

ZARAGOZA, COAH. – Una camioneta equipada con sistema dually, que transportaba un vehículo compacto negro, perdió el control mientras circulaba por la carretera Zaragoza–Morelos, terminando en el camellón central y generando expectación entre los automovilistas que pasaban por la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El vehículo compacto sufrió únicamente un leve golpe, y el incidente dejó como saldo mínimos daños materiales.

La camioneta realizó maniobras para reacomodar el sistema dually y continuar su trayecto sin necesidad de asistencia mecánica.

Testigos del percance colaboraron para mantener la seguridad vial, apoyando en todo lo posible hasta que la circulación fue normalizada, lo que ayudó a evitar mayores contratiempos.