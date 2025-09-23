Familia en Villa Unión recibe apoyo tras incendio devastador

VILLA UNIÓN, COAH. – La familia de Guadalupe Rodríguez, residente del ejido Galeras, recibió una muestra de solidaridad por parte de la comunidad luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda.

Vecinos y amigos acudieron al lugar para ofrecer alimentos, ropa y apoyo moral, demostrando una fuerte unidad comunitaria ante la tragedia.

"La gente del ejido y de la cabecera se ha unido para apoyarnos. Nos sentimos respaldados y eso nos da fuerzas para seguir adelante", expresó Guadalupe Rodríguez, visiblemente conmovida por el respaldo recibido.

Los familiares agradecieron el gesto de quienes, sin dudarlo, extendieron la mano en este momento de necesidad, resaltando la importancia del acompañamiento y la empatía en situaciones de pérdida.