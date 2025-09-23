Capturan en Ciudad Acuña a mujer buscada por tráfico de personas en Texas

ACUÑA, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron en el municipio de Acuña a Lisa Marie "N", de 25 años, quien fue entregada a autoridades estadounidenses a través del Puente Internacional Acuña–Del Río, Texas.

La mujer, de nacionalidad estadounidense, era requerida por la justicia de Estados Unidos por su presunta vinculación con el delito de tráfico de personas, cometido en el estado de Texas.

La entrega formal se realizó bajo el esquema de Deportación Controlada, con la participación del Instituto Nacional de Migración (INM) y fue recibida por agentes de los U.S. Marshals en el cruce fronterizo.

La Fiscalía de Coahuila destacó que este procedimiento se enmarca en las acciones de colaboración internacional, así como en los esfuerzos conjuntos con autoridades federales y locales para fortalecer la seguridad en la región fronteriza.