Vuelca camioneta en la cuesta El Infante; trasladan a conductor al IMSS

ALLENDE, Coahuila - Un hombre de 44 años fue trasladado a la Clínica 12 del IMSS en Allende, luego de volcar la camioneta que conducía sobre la Carretera Federal 57, a la altura de la cuesta El Infante, durante la mañana de este martes.

El accidente fue reportado alrededor de las 8:21 horas, cuando un automovilista alertó sobre una Ford Lobo blanca volcada a un costado de la carretera. El conductor, identificado como Manuel Ponce Rayas, manifestó dolor en el brazo izquierdo tras el percance.

Aunque la valoración inicial no detectó fracturas ni lesiones graves aparentes, los cuerpos de emergencia determinaron trasladarlo al hospital para una revisión médica más completa. Hasta el momento, no se han establecido las causas de la volcadura.