Extrabajadores de AHMSA se movilizan en CDMX y mantendrán plantón en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acudió a la Ciudad de México para exponer la crisis y desesperación que enfrentan cientos de familias ante la prolongada incertidumbre por la quiebra de la empresa acerera.

Encabezados por Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral, los obreros anunciaron que mantendrán una presencia permanente en el Zócalo capitalino mediante grupos rotativos como parte de sus acciones de protesta para hacer visibles sus exigencias ante las instancias correspondientes.

Encuentro con el Senado

Durante su jornada de actividades en la capital, la representación laboral sostuvo un encuentro con integrantes de la Comisión Especial del Senado de la República encargada de dar seguimiento al proceso de quiebra de AHMSA y MINOSA, donde también participaron los legisladores Lilia Margarita Valdez Martínez y Alfonso Cepeda Salas, además de Luis Fernando Salazar.

En la reunión se expuso la inconformidad ante los acontecimientos recientes vinculados con la oferta presentada por el representante de Grupo CIESA, solicitando que se deslinden responsabilidades y se proceda legalmente si existen conductas delictivas, incluyendo las que pudieran corresponder a Alonso Ancira.

Asimismo, los obreros manifestaron la urgencia de investigar el manejo de recursos, la venta de activos y el desarrollo de la subasta de las empresas.

Demandas de los Extrabajadores

Durante las gestiones se dio seguimiento a las peticiones ante dependencias como la Secretaría del Trabajo, la PROFEDET, el Infonavit, el IMSS, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de avanzar en el pago de los finiquitos y la atención integral de los afectados.

Los trabajadores recalcaron que no cesarán en sus movilizaciones en la Ciudad de México hasta que se garanticen respuestas concretas que protejan los derechos laborales de los extrabajadores y la tranquilidad de sus hogares.