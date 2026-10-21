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Coahuila

Resisten por un auto en concurso anual

Participantes mantienen una mano sobre un vehículo durante más de 24 horas; el último en retirarse representará a Acuña en Durango.

Por Ángel García - 21 octubre, 2026 - 01:01 p.m.
Participantes acumulan más de 24 horas en la competencia, que consiste en mantener una mano sobre un vehículo.
Participantes acumulan más de 24 horas en la competencia, que consiste en mantener una mano sobre un vehículo.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Más de 24 horas de participación acumularon los concursantes de una competencia anual organizada en una universidad de Ciudad Acuña, cuyo ganador será quien mantenga por más tiempo una mano sobre un vehículo.

      El certamen volvió a despertar el interés de la comunidad, luego de la emoción que generó su edición del año pasado.

      Dinámica del Concurso

      La dinámica consiste en mantener una mano sobre el automóvil y resistir hasta que los demás participantes se retiren. El concurso concluirá cuando una sola persona permanezca con la mano sobre el vehículo.

      Representación en Durango

      Quien resulte ganador representará a Ciudad Acuña y viajará a Durango para competir por el automóvil.

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