Resisten por un auto en concurso anual

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Más de 24 horas de participación acumularon los concursantes de una competencia anual organizada en una universidad de Ciudad Acuña, cuyo ganador será quien mantenga por más tiempo una mano sobre un vehículo.

El certamen volvió a despertar el interés de la comunidad, luego de la emoción que generó su edición del año pasado.

Dinámica del Concurso

La dinámica consiste en mantener una mano sobre el automóvil y resistir hasta que los demás participantes se retiren. El concurso concluirá cuando una sola persona permanezca con la mano sobre el vehículo.

Representación en Durango

Quien resulte ganador representará a Ciudad Acuña y viajará a Durango para competir por el automóvil.