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Coahuila

Realizan jornada de vacunación en el Ejido Tío Pío

IMSS y estudiantes de enfermería aplican dosis y promueven esquemas completos en menores.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 02:30 p.m.
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      Zaragoza, Coah.– Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo este miércoles una campaña de vacunación en el Ejido Tío Pío, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante diversas enfermedades.

      Durante la jornada se contó con el apoyo de alumnas de enfermería de Misiones Culturales, quienes colaboraron en la aplicación de dosis y brindaron orientación a las familias que acudieron al punto de atención.

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      Acciones de la autoridad

      Entre las vacunas aplicadas se encuentra la del sarampión, así como dosis destinadas a completar el esquema de vacunación en menores de 9 años, por lo que se exhortó a los padres de familia a acudir con la cartilla correspondiente.

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      Impacto en la comunidad

      La campaña busca fortalecer la salud pública y prevenir enfermedades, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar este tipo de jornadas en beneficio de la comunidad.

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