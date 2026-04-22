Alarma en plantel por presunta amenaza resulta ser broma; Fiscalía investiga posible delito

El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo, informó que la presunta amenaza registrada en un plantel educativo derivó de una "broma" realizada por un alumno, luego de que se detectara una pinta al interior de un baño que alertó a las autoridades escolares.

Tras el reporte, se inició una investigación y se estableció contacto con la institución, así como con los padres de familia del menor involucrado.

¿Qué declaró Everardo Lazo sobre la situación?

De acuerdo con el funcionario, fueron los propios padres quienes acudieron a la escuela para aclarar que la situación había sido parte de un juego entre estudiantes. Sin embargo, subrayó que la Fiscalía no minimiza este tipo de hechos, por lo que se desplegó un operativo mochila dentro del plantel con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos y enviar un mensaje de reacción inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Detalles del operativo y hallazgos

Everardo Lazo señaló que, aunque se trata de un menor de edad, se analiza si los hechos podrían constituir el delito de amenazas, por lo que se revisan datos de prueba. No obstante, explicó que en estos casos también se contemplan medidas alternativas como apoyo psicológico o terapias, a fin de prevenir que el joven reincida en conductas similares.

Finalmente, el delegado precisó que no se encontraron objetos peligrosos durante el operativo, en el que participaron padres de familia y personal educativo. Indicó que la amenaza hacía referencia a que "algo ocurriría" en la escuela en una fecha específica, lo que generó alarma tras su difusión en redes sociales. Añadió que, hasta el momento, no se tiene evidencia de que se trate de un reto viral, sino de un hecho aislado.