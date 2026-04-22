Secretaría del trabajo activa protocolo de acompañamiento integral

Castaños, Coahuila; 22 de abril de 2026.- La Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila informa que ha sido notificada por la empresa FCA FASEMEX, S. DE R.L. DE C.V. ubicada en el municipio de Castaños, sobre la baja de 300 colaboradores, derivada de una decisión organizacional relacionada con las condiciones actuales del mercado ferroviario.

La empresa ha señalado que esta medida responde a una situación del mercado global que repercute en la disminución sostenida en la demanda de material ferroviario, particularmente en la adquisición de vagones de carga, situación que obedece a factores cíclicos del sector y ajustes en los volúmenes de transporte de distintas industrias.

Acciones de la autoridad

Ante este escenario, la Secretaría del Trabajo ha puesto en marcha un Protocolo de Acompañamiento a Trabajadores PAT para garantizar que las y los trabajadores afectados reciban apoyo inmediato y se respeten plenamente sus derechos laborales.

La Secrearía del Trabajo ya se encuentra brindando asesoría legal y acompañamiento a través de la Procuraduría del Trabajo, asegurando que las bajas se realicen conforme a la normatividad vigente y con apego a los derechos laborales de las y los trabajadores. Además, la Dirección del Trabajo vigila que se respeten todos los derechos laborales, supervisando el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Detalles confirmados

La empresa notificó también que a los trabajadores se les pagará el 100% de sus prestaciones y liquidaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Coahuila (ICATEC) se ofrecen cursos para reconvertir habilidades laborales y los trabajadores puedan reinsertarse en otro empleo.

Además, la Secretaría del Trabajo pone a disposición el Programa de Empleo Temporal como una alternativa para aminorar los efectos de estos movimientos laborales.

Finalmente, el Servicio de Empleo pondrá a disposición la bolsa de trabajo estatal, difundirá vacantes y ofrecerá orientación personalizada para facilitar la pronta reinserción de las y los colaboradores en nuevas fuentes de empleo.

Compromiso con los derechos laborales

La Secretaría del Trabajo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de Coahuila y continuará trabajando de manera coordinada con la empresa y otros actores sociales para mitigar el impacto de esta medida.