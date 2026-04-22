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Coahuila

Hundimiento en calles de Allende pone en riesgo a automovilistas

Vecinos alertan por daño en la carpeta asfáltica y exigen atención urgente.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 10:30 a.m.
Hundimiento en calles de Allende pone en riesgo a automovilistas
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      Allende, Coah. – Un hundimiento registrado en el cruce de las calles Leona Vicario y Francisco I. Madero encendió la alerta entre vecinos y automovilistas, quienes advirtieron el peligro que representa circular por la zona sin una intervención inmediata.

      De acuerdo con reportes ciudadanos, el daño en la carpeta asfáltica se ha ido agravando, generando incertidumbre entre quienes transitan diariamente por ese punto, considerado de constante flujo vehicular.

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      Peligro en Allende por hundimiento

      Habitantes del sector señalaron que, pese a que la problemática ya es visible, no se han observado acciones contundentes para su reparación, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

      Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales para atender de manera urgente el desperfecto y evitar consecuencias mayores, subrayando que la prevención debe estar por encima de cualquier discurso.

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