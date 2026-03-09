Contactanos
Coahuila

Rayados se corona campeón en la Liga Municipal Infantil y Juvenil en Nava

Niñas y niños de la categoría 2020–2021 fueron premiados en la cancha de El Encino tras demostrar talento y pasión por el fútbol.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 marzo, 2026 - 03:00 p.m.
      NAVA, COAH. — Entre aplausos y el entusiasmo de familias y aficionados, se llevó a cabo la premiación de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil, categoría 2020–2021, en la cancha de El Encino, donde niñas y niños demostraron su talento y pasión por el deporte.

      Reconocimiento a los equipos participantes

      Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de los equipos participantes, quedando en cuarto lugar Escuelita Nava, en tercer sitio Panteras y en segundo lugar Academia Tigres, mientras que el equipo Rayados se coronó campeón del torneo tras destacar por su desempeño en el campo.

      Impacto en la comunidad

      Este tipo de actividades deportivas fortalecen la convivencia familiar y fomentan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia entre la niñez y juventud de la región, consolidando espacios donde el deporte se convierte en una herramienta positiva para su desarrollo.

