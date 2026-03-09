Rayados se corona campeón en la Liga Municipal Infantil y Juvenil en Nava

NAVA, COAH. — Entre aplausos y el entusiasmo de familias y aficionados, se llevó a cabo la premiación de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil, categoría 2020–2021, en la cancha de El Encino, donde niñas y niños demostraron su talento y pasión por el deporte.

Reconocimiento a los equipos participantes

Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de los equipos participantes, quedando en cuarto lugar Escuelita Nava, en tercer sitio Panteras y en segundo lugar Academia Tigres, mientras que el equipo Rayados se coronó campeón del torneo tras destacar por su desempeño en el campo.

Impacto en la comunidad

Este tipo de actividades deportivas fortalecen la convivencia familiar y fomentan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia entre la niñez y juventud de la región, consolidando espacios donde el deporte se convierte en una herramienta positiva para su desarrollo.