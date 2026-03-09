Con caminata y feria reconocen a mujeres destacadas en la región Cinco Manantiales

ALLENDE, COAH. — Habitantes de la región de los Cinco Manantiales participaron en una caminata conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, donde familias y colectivos se unieron para reconocer la fortaleza, el esfuerzo y la contribución de las mujeres en la vida social y comunitaria.

La celebración del Día Internacional de la Mujer

Durante el evento se rindió homenaje a mujeres que han dejado huella por su trayectoria profesional, empresarial, social y familiar, entre ellas Ángela García Velásquez, María Luisa Suceda Arenas, Magda Jaqueline Marín Mendoza, Lourdes Yesenia Martínez Martínez, Irene Ortiz Ramírez, María de Lourdes Lara Pérez, Cristina Caridad Lozano de Rico y Sanjuanita Idalia López de Apolinar.

Feria de la Mujer en Allende

Al finalizar la caminata, los asistentes recorrieron la Feria de la Mujer, donde emprendedoras locales presentaron sus productos y servicios, mostrando talento, creatividad y esfuerzo en un espacio que permitió reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de las comunidades de esta región.