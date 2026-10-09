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Coahuila

Bomberos de Morelos se capacitan para responder a emergencias

Los bomberos reciben formación en rescate y primeros auxilios para mejorar la atención a familias en situaciones de riesgo.

Por Alberto Ibarra - 09 octubre, 2026 - 10:48 a.m.
Bomberos de Morelos fortalecen su preparación para atender emergencias.
Bomberos de Morelos fortalecen su preparación para atender emergencias.
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      Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos continúan con jornadas de capacitación para fortalecer sus conocimientos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

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      Capacitación en Primeros Auxilios y Rescate

      Las actividades se realizan en las instalaciones del CECANE, donde los participantes reciben preparación en primeros auxilios, rescate en alturas y profundidades, manejo de materiales peligrosos y atención de incendios industriales. Estos conocimientos permiten reforzar los procedimientos de actuación ante accidentes, incendios y otras situaciones que requieren intervenciones especializadas.

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      Importancia de la Preparación Continua

      Para la población, contar con personal de emergencia capacitado representa una herramienta importante ante percances carreteros, incidentes en viviendas y otras situaciones de riesgo. La preparación constante también contribuye a mejorar la coordinación de los rescatistas y reducir los riesgos durante las maniobras de auxilio.

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