CIESA reafirma interés en AHMSA y alista pagos laborales

DIANA ORTIZ

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MONCLOVA, COAH.- Una publicación difundida en Facebook, desde una página creada hace apenas unos días y que no muestra publicaciones anteriores, presenta un comunicado atribuido a Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.

(CIESA), en el que se reafirma el interés de adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), además de organizar los pagos correspondientes a trabajadores, extrabajadores y familiares de obreros fallecidos. (CIESA), en el que se reafirma el interés de adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), además de organizar los pagos correspondientes a trabajadores, extrabajadores y familiares de obreros fallecidos.

Aunque el mensaje se presenta como una comunicación de la empresa y aparece firmado por José Arturo Domínguez Arteaga, el origen de la publicación obliga a tomar con cautela su autenticidad, ya que la página desde la que se difundió fue creada recientemente y no cuenta con publicaciones anteriores que permitan corroborar su trayectoria.

En el contenido compartido, CIESA sostiene que mantiene su intención de concretar la adquisición de ambas compañías siderúrgicas, pese a que la autoridad judicial rechazó una solicitud de prórroga.

El texto también señala que las gestiones presentadas ante el juzgado buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial a la operación, y asegura que no representan un desistimiento de la compra.

Asimismo, el comunicado atribuido a la empresa refiere el compromiso de presentar la garantía de seriedad dentro del plazo legal aplicable y continuar con las acciones necesarias para avanzar en el proceso, conforme a las determinaciones judiciales.

Anuncian organización de pagos laborales

En materia laboral, la publicación señala que CIESA habría establecido un acuerdo de coordinación con el síndico de AHMSA y MINOSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para agilizar el pago de los derechos correspondientes a trabajadores y extrabajadores.

De acuerdo con el mensaje, la Tesorería de CIESA trabaja en coordinación con la empresa Álvarez y Marzán y un grupo de notarios de Coahuila para revisar, verificar y procesar los pagos individuales.

El texto refiere que, debido al número de beneficiarios, se contempla programar la atención y los pagos de manera semanal, bajo criterios de orden y transparencia y conforme a las autorizaciones correspondientes.

También menciona la revisión de actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, con el propósito de que sus familiares o beneficiarios legalmente reconocidos puedan recibir los recursos que les correspondan.

La publicación asegura que se busca atender a todos los trabajadores y beneficiarios con derecho a pago, incluidos quienes deban acreditar su vínculo con extrabajadores fallecidos.

Finalmente, el mensaje expresa solidaridad con los trabajadores y sus familias, y reitera la intención de contribuir a la recuperación de AHMSA, MINOSA y la economía de Coahuila.

Consideraciones sobre la Autenticidad del Comunicado

Hasta contar con elementos independientes que permitan confirmar la procedencia del mensaje, las afirmaciones sobre la adquisición de las empresas y la organización de los pagos deben atribuirse a la publicación difundida en Facebook, sin presentarlas como hechos verificados ni como una postura oficial confirmada de CIESA.