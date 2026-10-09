Familiares de víctimas del Casino Royale exigen justicia tras liberación de sentenciados

# Indignación por orden de liberar a dos sentenciados por la masacre del Casino Royale

Familiares de las 52 víctimas del ataque ocurrido en Monterrey exigen explicaciones a las autoridades federales tras la orden judicial que beneficia a dos integrantes de Los Zetas.

La orden de liberar a dos hombres sentenciados por su participación en el caso Casino Royale provocó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y respuestas sobre la situación jurídica de los involucrados.

Samara Pérez, vocera de las familias afectadas, expresó su inconformidad ante la decisión judicial y señaló que, después de varios años y de cuatro administraciones gubernamentales, todavía no reciben respuestas suficientes sobre el caso.

Los hombres beneficiados por la resolución son José Alberto Loera Rodríguez, alias "El Voltaje", y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como "La Rana", identificados como integrantes del grupo criminal Los Zetas.

Familiares piden explicaciones a la Segob y la FGR

Ante la decisión, los familiares solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que los reciban para explicar los motivos y alcances de la resolución judicial.

Samara Pérez señaló que las familias se enteraron de la orden a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación oficial. Por ello, exigieron información clara sobre el paradero de ambos sentenciados y las condiciones de su posible liberación.

La resolución corresponde únicamente a la causa penal 162/2011, relacionada con delitos de delincuencia organizada y secuestro, por los cuales ambos recibieron una condena de 15 años de prisión.

De acuerdo con la información publicada, los familiares aseguran que uno de los involucrados continúa detenido, mientras desconocen la situación actual del otro.

El ataque al Casino Royale dejó 52 personas fallecidas

La tragedia ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando integrantes de Los Zetas incendiaron el Casino Royale, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El ataque dejó un saldo de 52 personas muertas y se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia criminal registrados en la entidad.

A más de 15 años de los hechos, los familiares continúan reclamando justicia, transparencia y garantías para conocer el avance de los procedimientos judiciales.

Las víctimas indirectas consideran indispensable que las autoridades expliquen la resolución y aclaren si los sentenciados permanecen en prisión por otros procesos penales.

Mientras tanto, las familias mantienen su exigencia de ser escuchadas y recibir información oficial sobre un caso que sigue marcado por el dolor y la demanda de justicia.