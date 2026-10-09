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Coahuila

Muere otra menor tras volcadura en Acuña

Casidy Luzeymy Pineda Martínez falleció tras resultar gravemente lesionada en un accidente; el club Osos de Acuña confirmó la pérdida.

Por Staff / La Voz - 09 octubre, 2026 - 08:31 a.m.
Casidy Luzeymy Pineda Martínez falleció tras varios días de agonía por las lesiones sufridas en la volcadura ocurrida en el libramiento Oriente.
Casidy Luzeymy Pineda Martínez falleció tras varios días de agonía por las lesiones sufridas en la volcadura ocurrida en el libramiento Oriente.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Tras varios días de agonía por las lesiones que sufrió en una volcadura, Casidy Luzeymy Pineda Martínez falleció, de acuerdo con un mensaje de condolencias publicado por el club Osos de Acuña en redes sociales.

      La menor resultó gravemente lesionada en el accidente de una camioneta Chevrolet Equinox ocurrido durante la noche sobre el libramiento Oriente, a la altura del bulevar Jesús María Ramón, a la salida de la ciudad.

      Detalles del accidente

      En el percance estuvieron involucrados cuatro menores. Una adolescente de 14 años murió en el lugar, otra de la misma edad resultó lesionada y una tercera salió ilesa.

      Además, un joven de 17 años fue detenido, aparentemente bajo los efectos del alcohol. El accidente representa el segundo percance registrado en este libramiento, de acuerdo con la información proporcionada.

      Mensaje de condolencias del club Osos de Acuña

      Tras darse a conocer el fallecimiento, el club Osos de Acuña publicó un mensaje en el que lamentó la pérdida de la menor y agradeció a las personas que se unieron en oración por su recuperación.

      "Con profundo dolor y agradeciendo a toda la gente que se unió en oración por nuestra querida CASIDY LUZEYMY PINEDA MARTÍNEZ, les informamos que ya está descansando en los brazos de nuestro Señor Todopoderoso, que sabemos que luchó con fuerza de oso hasta el último aliento", expresó la organización.

      En el mensaje, el club también manifestaron sus condolencias a la familia y deseó que encuentre fortaleza para afrontar la pérdida. Las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y confirmar los datos relacionados con las víctimas.

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