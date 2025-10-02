Detienen en Allende a presunto responsable de secuestro ocurrido en junio

Allende, Coah. – La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con elementos de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el sector centro del municipio de Allende, donde se logró la detención de José Rómulo "N", de 38 años de edad.

El detenido contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad con fines de causar daño, tras ser señalado como presunto responsable de un secuestro ocurrido en junio pasado.

De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima narró que fue drogada, maniatada y posteriormente torturada con una pala de cocina caliente, la cual fue colocada en distintas partes de su cuerpo.

Durante el operativo, también fueron aseguradas seis cámaras de videograbación, mismas que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para su análisis.

El delegado regional de la Zona Norte I de la FGE, Rigoberto Rodríguez Ríos, indicó que el cateo se efectuó con autorización judicial y conforme a la ley, bajo la instrucción del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, de mantener cero tolerancia contra quienes cometen delitos en Coahuila.

La dependencia reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con instituciones de seguridad para garantizar un Coahuila Seguro.