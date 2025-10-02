Mejoran condiciones escolares en Villa Unión con entrega de mobiliario

Villa Unión, Coah. – La Escuela Primaria Presidente Benito Juárez fue sede de la entrega de mobiliario escolar, acción realizada gracias al respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, a través de los programas Impulso Educativo Coahuila y Mejora en tu Escuela, promovidos por Mejora Coahuila bajo la coordinación estatal de Gabriel Elizondo Pérez.

Durante el evento, se destacó la participación activa de la comunidad escolar, quienes señalaron la importancia de contar con aulas bien equipadas para mejorar el aprendizaje de niñas y niños.

También se anunció la apertura de un nuevo grupo de primer grado, que estará bajo la responsabilidad de la maestra Mayra de León Franco. Asimismo, se informó sobre los estudios de mecánica de suelo que permitirán iniciar próximamente la construcción de una techumbre estructural en el plantel.

Padres de familia, docentes y alumnos coincidieron en que estas acciones fortalecen el acceso a una educación de calidad en la región de los Cinco Manantiales, y refrendaron su compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades estatales para impulsar mejores condiciones en las escuelas locales.