Toma de protesta del PRI en Sabinas: compromiso político renovado

SABINAS, COAH.- En un acto lleno de entusiasmo y compromiso político, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas. El evento, celebrado en el marco del Consejo Político Municipal, reunió a militantes, simpatizantes y figuras destacadas del priismo local y estatal, reafirmando la vigencia y fortaleza del partido en la región.

El Dr. David Mussi Garza asumió formalmente la presidencia del comité municipal, acompañado por Sarilu Cárdenas como Secretaria General. Ambos líderes fueron respaldados por la estructura partidista y recibieron el reconocimiento de la militancia por su trayectoria, compromiso social y visión renovadora. La ceremonia estuvo marcada por mensajes de unidad, trabajo en equipo y responsabilidad con la ciudadanía sabinense.

La nueva dirigencia contó con el respaldo del primer priísta del estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del presidente estatal del PRI Coahuila, Don Carlos Robles Loustanao, que encabezó el importante evento en el que estuvo tambien Gabriel Elizondo Pérez. "Hay PRI para mucho rato", se expresó con convicción, reflejando el ánimo de consolidar proyectos que fortalezcan la presencia del partido en todos los rincones del estado.

Durante el evento, se destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con la sociedad, impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población y promover el respeto como eje central del quehacer político. La participación activa de jóvenes, mujeres y líderes comunitarios fue uno de los puntos más celebrados por los asistentes.

La toma de protesta también sirvió como espacio de reencuentro entre amigos y compañeros de lucha política. Figuras locales aprovecharon para saludar y compartir ideas con la nueva dirigencia, reafirmando el compromiso colectivo de seguir construyendo un PRI fuerte, cercano y con visión de futuro para Sabinas y todo