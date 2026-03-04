Contactanos
Ejecutan cateo en vivienda de la Colonia Del Valle en Nava

Elementos de la Fiscalía encontraron sustancias sospechosas y objetos incautados durante el cateo en Nava.

Por Alberto Ibarra Riojas - 04 marzo, 2026 - 04:05 p.m.
      NAVA, COAH. — Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron la mañana del martes 4 de marzo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Del Valle, en el municipio de Nava.

      La diligencia inició a las 11:30 horas y concluyó alrededor de las 12:30 horas en el inmueble marcado con el número 1103 de la calle Privada del Valle, entre Primavera y Zacatecas.

      Detalles del operativo

      En el operativo participaron de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Estatal de Coahuila y el Grupo de Reacción Especial Coahuila, además de corporaciones estatales y el Mando Coordinado municipal, quienes mantuvieron resguardado el perímetro durante la intervención.

      Durante el cateo fueron aseguradas bolsas de plástico, una de ellas con material semigranulado con características similares a la metanfetamina, así como una báscula digital, dos pipás —una hechiza—, un rifle de aire comprimido y una tableta electrónica.

      Información sobre detenciones

      Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y se espera que en las próximas horas la autoridad amplíe los detalles conforme avancen las investigaciones.

