Ejecutan cateo en vivienda de la Colonia Del Valle en Nava

NAVA, COAH. — Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron la mañana del martes 4 de marzo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Del Valle, en el municipio de Nava.

La diligencia inició a las 11:30 horas y concluyó alrededor de las 12:30 horas en el inmueble marcado con el número 1103 de la calle Privada del Valle, entre Primavera y Zacatecas.

Detalles del operativo

En el operativo participaron de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Estatal de Coahuila y el Grupo de Reacción Especial Coahuila, además de corporaciones estatales y el Mando Coordinado municipal, quienes mantuvieron resguardado el perímetro durante la intervención.

Durante el cateo fueron aseguradas bolsas de plástico, una de ellas con material semigranulado con características similares a la metanfetamina, así como una báscula digital, dos pipás —una hechiza—, un rifle de aire comprimido y una tableta electrónica.

Información sobre detenciones

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y se espera que en las próximas horas la autoridad amplíe los detalles conforme avancen las investigaciones.