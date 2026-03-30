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Coahuila

Celebran Pascua con alegría y unión familiar en ejido Los Álamos

Niños y adultos disfrutan actividades recreativas y fortalecen valores en Villa Unión.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 marzo, 2026 - 03:38 p.m.
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      Villa Unión, Coah.- Con un ambiente de alegría y convivencia familiar, se llevó a cabo una celebración con motivo de la Pascua en el ejido Los Álamos, donde niños y adultos participaron en diversas actividades recreativas y momentos de reflexión.

      La celebración de Pascua en el ejido Los Álamos

      Durante la jornada, decenas de familias se reunieron para celebrar, destacando la participación de niñas y niños que disfrutaron de juegos, dinámicas y la tradicional búsqueda de huevos, generando un ambiente de entusiasmo y sana convivencia.

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      Momentos de reflexión y agradecimiento

      Además del aspecto recreativo, el evento también incluyó momentos de agradecimiento y alabanza, donde los asistentes expresaron su fe y reconocieron las bendiciones recibidas, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los presentes.

      La actividad dejó como resultado un día lleno de unión, diversión y participación, consolidándose como un espacio donde las familias pueden convivir y compartir valores durante esta temporada.

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