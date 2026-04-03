Pascua Infantil 2026 deja frutos de fe y alegría en Nava

Nava, Coah.– Con gran alegría, la parroquia, a través de la catequesis infantil, celebró los frutos obtenidos tras la realización de la Pascua Infantil 2026, reconociendo la participación de los distintos centros de catecismo, catequistas y, especialmente, de los niños.

La parroquia de Nava organizó la Pascua Infantil 2026, destacando la participación de niños y catequistas.

Durante esta actividad, se destacó el entusiasmo y la entrega de los participantes, quienes vivieron momentos de oración, reflexión y convivencia, fortaleciendo su fe y su cercanía con Jesús.

Durante la celebración, se vivieron momentos de oración y reflexión que fortalecieron la fe de los participantes.

Cada dinámica realizada fue considerada una semilla que continuará creciendo dentro de la comunidad, dejando una huella positiva en la formación espiritual de los menores.

Los organizadores expresaron su deseo de que el Señor Resucitado llene de amor y esperanza a todos los asistentes.

Finalmente, se compartió el deseo de que el Señor Resucitado llene de alegría, esperanza y amor a todos los participantes, reafirmando el compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros.