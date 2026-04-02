Monclova se prepara para Semana Santa con la Feria de Candela y seguridad

Con el objetivo de promover la convivencia familiar y fortalecer el turismo regional, el alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias a disfrutar los días de descanso de Semana Santa en un ambiente de recreación y tranquilidad, destacando que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantienen operativos de seguridad y prevención en toda la Región Centro–Desierto.

Como parte de las opciones para este periodo vacacional, el alcalde destacó la Feria de Candela por su 336 aniversario, que se celebrará este 3 y 4 de abril con actividades para toda la familia en este Pueblo Mágico, reconociendo el trabajo del alcalde Fernando Juárez y la coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer el turismo y la derrama económica en la región.

Asimismo, señaló que Monclova cuenta con diversas alternativas para disfrutar en familia, como el Museo Coahuila y Texas y el Museo El Polvorín, que actualmente presentan exposiciones artísticas, además de los parques Xochipilli 1 y 2 y los encuentros deportivos de los Acereros en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.

El Gobierno Municipal, en coordinación con corporaciones estatales y federales, mantiene activos los operativos de seguridad, vigilancia y prevención en bulevares, accesos a la ciudad y puntos de mayor afluencia, para que familias y visitantes disfruten estos días con confianza.

El alcalde Carlos Villarreal reiteró la invitación a vivir esta temporada en familia: "Los invitamos a disfrutar esta Semana Santa con responsabilidad, aprovechando los espacios y eventos que tenemos en nuestra región; queremos que nuestras familias y visitantes se sientan seguros y bienvenidos", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado y los municipios de la región, fortaleciendo la seguridad, el turismo y las actividades que fomenten la convivencia social.