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Coahuila

Monclova se prepara para Semana Santa con la Feria de Candela y seguridad

El alcalde Carlos Villarreal resalta la importancia de la Feria de Candela, que celebra su 336 aniversario, como una opción recreativa para las familias durante la Semana Santa.

Por Staff / La Voz - 02 abril, 2026 - 09:38 p.m.
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      Con el objetivo de promover la convivencia familiar y fortalecer el turismo regional, el alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias a disfrutar los días de descanso de Semana Santa en un ambiente de recreación y tranquilidad, destacando que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantienen operativos de seguridad y prevención en toda la Región Centro–Desierto.

       

      Como parte de las opciones para este periodo vacacional, el alcalde destacó la Feria de Candela por su 336 aniversario, que se celebrará este 3 y 4 de abril con actividades para toda la familia en este Pueblo Mágico, reconociendo el trabajo del alcalde Fernando Juárez y la coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer el turismo y la derrama económica en la región.

      Asimismo, señaló que Monclova cuenta con diversas alternativas para disfrutar en familia, como el Museo Coahuila y Texas y el Museo El Polvorín, que actualmente presentan exposiciones artísticas, además de los parques Xochipilli 1 y 2 y los encuentros deportivos de los Acereros en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.

       

      El Gobierno Municipal, en coordinación con corporaciones estatales y federales, mantiene activos los operativos de seguridad, vigilancia y prevención en bulevares, accesos a la ciudad y puntos de mayor afluencia, para que familias y visitantes disfruten estos días con confianza.

      El alcalde Carlos Villarreal reiteró la invitación a vivir esta temporada en familia: "Los invitamos a disfrutar esta Semana Santa con responsabilidad, aprovechando los espacios y eventos que tenemos en nuestra región; queremos que nuestras familias y visitantes se sientan seguros y bienvenidos", señaló.

       

      El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado y los municipios de la región, fortaleciendo la seguridad, el turismo y las actividades que fomenten la convivencia social.

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