Piñatas con causa: talento del CAM 40 conquista a la comunidad en Pascua

Nava, Coah.– De la mano del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 40, un grupo laboral logró una exitosa venta de piñatas con motivo de la temporada de Pascua, obteniendo una respuesta positiva por parte de la comunidad, que rápidamente realizó sus pedidos.

Durante las semanas previas, los integrantes destacaron el esfuerzo conjunto y la dedicación en cada una de las piezas elaboradas, reflejando un trabajo en equipo que dio como resultado productos creativos y de gran calidad.

La comunidad apoya la iniciativa

La actividad no solo fortaleció las habilidades de los participantes, sino que también generó interés entre las familias de la localidad, quienes mostraron entusiasmo por adquirir estas piñatas para sus celebraciones.

Nuevos diseños en camino

El grupo dio a conocer que continuará presentando nuevos diseños, invitando a la ciudadanía a seguir apoyando esta iniciativa que promueve la inclusión y el talento local.