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Coahuila

Lavatorio de pies y Santa Cena en Monclova con padre Néstor Martínez

Fieles católicos de Monclova se unieron en la conmemoración de uno de los momentos más significativos de la Semana Santa.

Por Carolina Salomón - 02 abril, 2026 - 09:37 p.m.
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      En el marco de las celebraciones de Semana Santa, se llevó a cabo el tradicional lavatorio de pies y la Santa Cena en la Iglesia Santiago Apóstol y otras parroquias de Monclova donde fieles católicos se reunieron para recordar uno de los actos más significativos de humildad de Jesucristo.

      Durante la ceremonia, 12 personas participaron representando a los discípulos, como parte de este ritual que se realiza cada Jueves Santo.

      El padre Néstor Martínez encabezó la celebración e invitó a las familias a vivir este momento con fe y reflexión, recordando el ejemplo de Jesús. "Jesús te ama y quiere que aprendas una lección: que eso que hace contigo lo hagas con los demás", expresó el sacerdote, al tiempo que exhortó a los presentes a vivir el lavatorio de pies con devoción y compromiso hacia el prójimo.

      Este acto inició con la celebración de la Santa Cena y posteriormente se realizó el lavatorio de pies, en el que el padre Néstor Martínez se arrodilló frente a cada uno de los participantes, tomó el agua y lavó sus pies, recreando el gesto que Jesús tuvo con sus discípulos como muestra de amor, humildad y servicio.

      Este rito cristiano simboliza la igualdad entre las personas y el llamado a servir a los demás sin distinción, siendo uno de los momentos más representativos de la liturgia de Semana Santa.

      Con esta actividad, continúan las celebraciones religiosas que reúne a decenas de familias en la comunidad, quienes participan con fe en cada uno de los actos litúrgicos.

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