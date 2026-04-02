Lavatorio de pies y Santa Cena en Monclova con padre Néstor Martínez

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, se llevó a cabo el tradicional lavatorio de pies y la Santa Cena en la Iglesia Santiago Apóstol y otras parroquias de Monclova donde fieles católicos se reunieron para recordar uno de los actos más significativos de humildad de Jesucristo.

Durante la ceremonia, 12 personas participaron representando a los discípulos, como parte de este ritual que se realiza cada Jueves Santo.

El padre Néstor Martínez encabezó la celebración e invitó a las familias a vivir este momento con fe y reflexión, recordando el ejemplo de Jesús. "Jesús te ama y quiere que aprendas una lección: que eso que hace contigo lo hagas con los demás", expresó el sacerdote, al tiempo que exhortó a los presentes a vivir el lavatorio de pies con devoción y compromiso hacia el prójimo.

Este acto inició con la celebración de la Santa Cena y posteriormente se realizó el lavatorio de pies, en el que el padre Néstor Martínez se arrodilló frente a cada uno de los participantes, tomó el agua y lavó sus pies, recreando el gesto que Jesús tuvo con sus discípulos como muestra de amor, humildad y servicio.

Este rito cristiano simboliza la igualdad entre las personas y el llamado a servir a los demás sin distinción, siendo uno de los momentos más representativos de la liturgia de Semana Santa.

Con esta actividad, continúan las celebraciones religiosas que reúne a decenas de familias en la comunidad, quienes participan con fe en cada uno de los actos litúrgicos.