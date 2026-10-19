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Coahuila

Celebran a Valentina González y reconocen a campeonas del Circuito Otoño 2026

La Arena 20RS fue sede de un evento que destacó el talento y esfuerzo de las participantes en el deporte ecuestre.

Por Staff / La Voz - 19 octubre, 2026 - 02:36 p.m.
La Arena 20RS reunió a aficionados y participantes para celebrar a Valentina González y reconocer a las campeonas del Circuito Otoño 2026.
La Arena 20RS reunió a aficionados y participantes para celebrar a Valentina González y reconocer a las campeonas del Circuito Otoño 2026.
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      Nava, Coah.- Aficionados y participantes del deporte ecuestre se reunieron en la Arena 20RS para celebrar a Valentina González y reconocer a las campeonas del Circuito Otoño 2026, en una jornada marcada por la convivencia y la pasión por los caballos.

      Reconocimiento a las Campeonas

      El encuentro congregó a familias y personas vinculadas con las actividades ecuestres, quienes compartieron un espacio para destacar el talento, la dedicación y la preparación de las competidoras. Durante la celebración se extendieron felicitaciones a las ganadoras del circuito por los resultados obtenidos y la constancia demostrada en las competencias.

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      Fortaleciendo la Comunidad Ecuestre

      La jornada también permitió fortalecer la convivencia entre participantes y aficionados, así como compartir experiencias en torno a las distintas disciplinas ecuestres. Los organizadores agradecieron la asistencia de las familias y de quienes contribuyeron a la celebración, además de desear nuevos éxitos a las competidoras en sus próximos compromisos deportivos.

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