Hospital General de Allende despide a pasantes y recibe nueva generación de Servicio Social

ALLENDE, COAH.– El Hospital General de Allende llevó a cabo la ceremonia de conclusión del Servicio Social 2025-2026 para pasantes de las áreas de Enfermería, Nutrición, Odontología y Laboratorio, quienes finalizaron una etapa fundamental en su preparación profesional.

Durante el evento también se dio la bienvenida a la nueva generación de pasantes que realizará su servicio social durante el ciclo 2026-2027, incorporándose a las actividades del hospital para fortalecer su formación mediante la atención a pacientes y el trabajo en las diferentes áreas médicas.

Reconocimiento a los pasantes

La ceremonia representó un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los jóvenes que concluyeron su servicio, además de marcar el inicio de una nueva etapa para quienes ahora tendrán la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el ámbito de la salud.