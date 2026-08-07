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Anuncian Ruta con Causa 2026 para apoyar proyectos sociales en Zaragoza

El recorrido todo terreno abarcará hasta 200 kilómetros y los recursos recaudados serán destinados a las acciones de la Fundación Ángeles Unidos por Zaragoza A.C.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2026 - 12:26 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH.– La Fundación Ángeles Unidos por Zaragoza A.C. anunció la realización de la Ruta con Causa 2026, un recorrido todo terreno que combinará la convivencia entre aficionados al off-road con el apoyo a proyectos sociales en beneficio de la comunidad.

      ¿Cuándo se llevará a cabo la Ruta con Causa 2026?

      El evento está programado para el próximo 5 de septiembre y contempla un trayecto de aproximadamente 180 a 200 kilómetros por distintos puntos del municipio, incluyendo el Rancho La Joyita, el ejido La Agrícola y la Congregación El Remolino, para concluir nuevamente en Zaragoza.

      ¿Cuál es el objetivo de la Ruta con Causa 2026?

      Los organizadores informaron que la respuesta de los participantes ha sido favorable y que los lugares disponibles comienzan a agotarse. Destacaron que los recursos obtenidos mediante las inscripciones serán destinados a respaldar diversas causas sociales impulsadas por la fundación.

      Además de promover el turismo y la convivencia entre familias y clubes de vehículos todo terreno, la actividad busca fortalecer la cultura de la solidaridad mediante un evento recreativo con impacto social.

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