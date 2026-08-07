Anuncian Ruta con Causa 2026 para apoyar proyectos sociales en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– La Fundación Ángeles Unidos por Zaragoza A.C. anunció la realización de la Ruta con Causa 2026, un recorrido todo terreno que combinará la convivencia entre aficionados al off-road con el apoyo a proyectos sociales en beneficio de la comunidad.

¿Cuándo se llevará a cabo la Ruta con Causa 2026?

El evento está programado para el próximo 5 de septiembre y contempla un trayecto de aproximadamente 180 a 200 kilómetros por distintos puntos del municipio, incluyendo el Rancho La Joyita, el ejido La Agrícola y la Congregación El Remolino, para concluir nuevamente en Zaragoza.

¿Cuál es el objetivo de la Ruta con Causa 2026?

Los organizadores informaron que la respuesta de los participantes ha sido favorable y que los lugares disponibles comienzan a agotarse. Destacaron que los recursos obtenidos mediante las inscripciones serán destinados a respaldar diversas causas sociales impulsadas por la fundación.

Además de promover el turismo y la convivencia entre familias y clubes de vehículos todo terreno, la actividad busca fortalecer la cultura de la solidaridad mediante un evento recreativo con impacto social.