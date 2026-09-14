Educación y derechos de la niñez destacan durante honores a la bandera en Nava

NAVA, COAH. — La importancia de la educación y de garantizar los derechos de niñas y niños fueron algunos de los temas destacados durante una ceremonia de honores a la bandera realizada en Nava, con la participación de integrantes de la comunidad escolar.

Durante el encuentro se recordó que septiembre es un mes marcado por acontecimientos importantes para la historia de México, entre ellos la defensa del Castillo de Chapultepec y el inicio de la lucha por la Independencia.

Más allá de recordar las fechas históricas, la ceremonia permitió poner en el centro a las nuevas generaciones y recordar que niñas y niños tienen derecho a recibir educación, crecer en una familia, vivir con libertad y desarrollarse en condiciones dignas.

La educación fue señalada como una de las principales herramientas para construir una mejor sociedad, no solo por los conocimientos que adquieren los estudiantes, sino también por los valores, responsabilidades y herramientas que desarrollan durante su formación.

La participación de alumnos, maestros y padres de familia también destacó la importancia de mantener una comunicación cercana dentro de las comunidades escolares, especialmente para identificar necesidades y buscar soluciones que beneficien directamente a los estudiantes.

En un contexto donde las nuevas generaciones continúan aprendiendo sobre la historia del país, estos espacios también permiten recordar que el respeto, la libertad, la educación y la convivencia forman parte de los valores que deben fortalecerse desde las escuelas y los hogares.