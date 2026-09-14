Se desploman ventas de artículos patrios en Nava; comerciantes reportan caída del 50%

NAVA, COAH. — Las ventas de artículos alusivos a las fiestas patrias han disminuido de manera considerable en Nava y otros municipios de los Cinco Manantiales, de acuerdo con comerciantes que durante estas fechas ofrecen banderas, adornos y productos mexicanos.

Uno de los vendedores que desde hace varios años recorre la región señaló que este año el movimiento ha sido menor al de temporadas anteriores y estimó una caída superior al 50 por ciento en sus ventas.

¿Qué municipios enfrentan la baja en ventas?

La situación, explicó, también se ha observado en municipios como Allende, Villa Unión y Morelos, donde el movimiento comercial relacionado con las fiestas patrias no ha alcanzado los niveles registrados en otros años.

Los comerciantes atribuyen parte de esta disminución a la situación económica de las familias, que durante estas semanas han tenido que enfrentar gastos relacionados con el regreso a clases, además de otros compromisos del hogar.

Expectativas de los comerciantes para las fiestas patrias

El vendedor permanece desde hace aproximadamente tres semanas en Nava, con jornadas que van de las 7:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, a la espera de que el movimiento aumente conforme se acerquen los días 15 y 16 de septiembre.

A pesar de las bajas ventas, señaló que el interés por celebrar las fiestas patrias continúa entre las familias, aunque ahora muchas personas optan por comprar únicamente lo indispensable o reducir el gasto destinado a adornos y artículos mexicanos.

Con pocos días para la celebración del Grito de Independencia, los comerciantes mantienen la esperanza de que aumente la afluencia de compradores y puedan recuperar parte de las ventas que, hasta ahora, se han mantenido por debajo de lo esperado.