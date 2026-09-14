Contactanos
Coahuila

Padres bloquean libramiento para exigir mejoras en acceso a escuela

La protesta en Ciudad Acuña duró algunos minutos y terminó tras obtener respuesta y maquinaria para limpiar la zona.

Por Angel Garcia - 14 septiembre, 2026 - 02:02 p.m.
Padres bloquean libramiento para exigir mejoras en acceso a escuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Padres de familia cerraron durante algunos minutos el libramiento José de las Fuentes, en el cruce con la calle Heroico Colegio Militar, para exigir atención a una problemática en la escuela Club de Leones.

      Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, los padres colocaron vehículos para bloquear la vialidad y demandar la limpieza del acceso al plantel, debido a que la zona no se encontraba en condiciones adecuadas para el ingreso de los estudiantes.

      Protesta por condiciones inadecuadas

      Tras la manifestación, los padres obtuvieron respuesta y se trasladó maquinaria al lugar para realizar trabajos de limpieza y mejorar las condiciones del acceso a la escuela.

      La ubicación del plantel, en una zona con pendiente, propiciaba la acumulación de agua en el acceso, situación que había generado la problemática y dificultaba el ingreso al plantel.

      Acciones de las autoridades

      La protesta duró algunos minutos y concluyó después de que los padres de familia fueron atendidos y se estableció un diálogo para abordar la situación y buscar una solución.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados