Padres bloquean libramiento para exigir mejoras en acceso a escuela

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Padres de familia cerraron durante algunos minutos el libramiento José de las Fuentes, en el cruce con la calle Heroico Colegio Militar, para exigir atención a una problemática en la escuela Club de Leones.

Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, los padres colocaron vehículos para bloquear la vialidad y demandar la limpieza del acceso al plantel, debido a que la zona no se encontraba en condiciones adecuadas para el ingreso de los estudiantes.

Protesta por condiciones inadecuadas

Tras la manifestación, los padres obtuvieron respuesta y se trasladó maquinaria al lugar para realizar trabajos de limpieza y mejorar las condiciones del acceso a la escuela.

La ubicación del plantel, en una zona con pendiente, propiciaba la acumulación de agua en el acceso, situación que había generado la problemática y dificultaba el ingreso al plantel.

Acciones de las autoridades

La protesta duró algunos minutos y concluyó después de que los padres de familia fueron atendidos y se estableció un diálogo para abordar la situación y buscar una solución.