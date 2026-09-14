Llama MJS a notarios a ejercer labor con transparencia

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALTILLO, COAH.- Contar con un testamento permite dar certeza jurídica al patrimonio familiar y evitar conflictos entre los integrantes de una familia tras el fallecimiento de alguno de sus miembros, destacó el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

En el marco del Mes del Testamento, el mandatario estatal subrayó la importancia de realizar este trámite de manera oportuna para establecer con claridad el destino de los bienes y brindar seguridad jurídica a las familias.

Durante el llamado realizado en esta jornada, también se exhortó a las y los notarios de Coahuila a desempeñar sus funciones con honestidad, transparencia, rectitud y pleno respeto al estado de derecho.

De igual manera, señaló que una actuación irregular por parte de algún integrante del gremio puede repercutir en la confianza que la ciudadanía tiene hacia todo el sector notarial, por lo que se consideró indispensable mantener principios de responsabilidad y transparencia.

El llamado también lo extendió a los funcionarios públicos, a quienes se pidió conducirse con rectitud y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

La finalidad, indicó Manolo Jiménez Salinas, es fortalecer la confianza de la población en las instituciones y contribuir al respeto y consolidación del estado de derecho en Coahuila.