Supervisión de techos escolares para seguridad de estudiantes

A pesar de las advertencias oficiales, algunos planteles continúan utilizando techumbres que no cuentan con autorización del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de Protección Civil Estatal.

Durante un recorrido por el Jardín de Niños Reyes Heroles, ubicado en la colonia Estancias, se constató que los menores siguen jugando bajo un techado que no ha sido avalado por ninguna instancia, pese a representar un posible riesgo estructural.

El director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, informó que todas las estructuras colocadas sin supervisión técnica deberán retirarse. "Todo techo que no esté regularizado, ya sea por ICIFED o por Protección Civil, se va a retirar. Tenemos que asegurar que sean seguros para los niños", enfatizó.

Explicó que en varios planteles se detectaron techos instalados por padres de familia con recursos propios, sin cumplir con las normas federales de construcción. En esos casos, serán los mismos padres quienes deban reunir los fondos para retirarlos.

"Si ellos fueron quienes los colocaron, deberán hacerse responsables del retiro; daremos seguimiento para que esto ocurra lo antes posible", señaló.

González reiteró que toda obra nueva o de sustitución debe gestionarse mediante los canales oficiales y con garantía estructural. "No se trata solo de suspender actividades, sino de retirar cualquier estructura que ponga en riesgo a la comunidad escolar", subrayó.

El funcionario pidió a los comités de padres y directivos escolares abstenerse de improvisar obras, y canalizar toda necesidad de infraestructura a través del ICIFED para garantizar la seguridad de los alumnos y la calidad de los espacios educativos.