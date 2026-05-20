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Coahuila

Estudiantes capturan la belleza de Zaragoza en concurso de fotografía

Más de 20 jóvenes participaron en "Zaragoza en Imágenes", mostrando paisajes y sitios emblemáticos del municipio a través de su lente.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 mayo, 2026 - 03:00 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH. — Paisajes, amaneceres y lugares representativos del municipio fueron parte de las imágenes presentadas por más de 20 estudiantes durante el primer concurso de fotografía "Zaragoza en Imágenes", actividad que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas.

      Más de 20 estudiantes participaron en el concurso de fotografía 'Zaragoza en Imágenes'.

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      En el certamen participaron alumnos de la Secundaria Eva Sámano, CBTa 210 y COBAC, quienes mostraron su creatividad a través de fotografías inspiradas en espacios cotidianos y rincones emblemáticos de Zaragoza.

      El primer lugar fue obtenido por Ricardo Baldomero Fuentes Cuellar con la fotografía "Estación del Ferrocarril", mientras que Rodrigo Aranda Castillo logró el segundo sitio. El tercer lugar fue compartido por Ximena Lizbeth Macías Anzua y José Alberto Paniagua Alejandro.

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      Los ganadores del concurso fueron reconocidos por su creatividad y talento.

      Familiares, docentes y amistades reconocieron el entusiasmo y talento de los participantes, destacando la importancia de impulsar espacios donde los jóvenes puedan expresarse mediante el arte y la fotografía.

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