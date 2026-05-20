Arranca Liga Municipal de Softbol Femenil en Zaragoza con homenaje al profesor Fidel Llama Herrera

ZARAGOZA, COAH. — Con gran entusiasmo inició la Liga Municipal de Softbol Femenil en Zaragoza, torneo que reúne a jugadoras de distintos municipios y que en esta temporada fue dedicado al profesor Fidel Llama Herrera, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al deporte local.

Nueve equipos compiten en la liga

En la competencia participan nueve equipos: Merakis, Bravas de Zaragoza, Lobas, Bravas de Piedras Negras, Potras del Tío Pío, Centinelas Morelos, Abejitas Zaragoza, Venadas CBTa 210 y Panteras de Morelos, quienes buscarán destacar a lo largo de la temporada.

Un ambiente de convivencia y apoyo

Familias, amistades y aficionados acudieron al arranque de la liga para apoyar a las jugadoras, en un ambiente de convivencia y entusiasmo deportivo que fortaleció la participación femenil dentro del softbol regional.

Este tipo de actividades promueven la sana convivencia, impulsan hábitos saludables y brindan espacios para que mujeres y jóvenes continúen desarrollando su talento deportivo en la región.