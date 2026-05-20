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Coahuila

Arranca Liga Municipal de Softbol Femenil en Zaragoza con homenaje al profesor Fidel Llama Herrera

Nueve equipos de la región participan en el torneo, que busca fortalecer el deporte femenil y fomentar la convivencia familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 mayo, 2026 - 02:44 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH. — Con gran entusiasmo inició la Liga Municipal de Softbol Femenil en Zaragoza, torneo que reúne a jugadoras de distintos municipios y que en esta temporada fue dedicado al profesor Fidel Llama Herrera, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al deporte local.

      Nueve equipos compiten en la liga

      En la competencia participan nueve equipos: Merakis, Bravas de Zaragoza, Lobas, Bravas de Piedras Negras, Potras del Tío Pío, Centinelas Morelos, Abejitas Zaragoza, Venadas CBTa 210 y Panteras de Morelos, quienes buscarán destacar a lo largo de la temporada.

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      Un ambiente de convivencia y apoyo

      Familias, amistades y aficionados acudieron al arranque de la liga para apoyar a las jugadoras, en un ambiente de convivencia y entusiasmo deportivo que fortaleció la participación femenil dentro del softbol regional.

      Este tipo de actividades promueven la sana convivencia, impulsan hábitos saludables y brindan espacios para que mujeres y jóvenes continúen desarrollando su talento deportivo en la región.

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