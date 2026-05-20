Contactanos
Coahuila

Jóvenes muestran su talento en concurso de fotografía en Zaragoza

Más de 20 alumnos participaron en "Zaragoza en Imágenes", certamen que destacó el talento y creatividad de estudiantes de nivel medio y medio superior.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 mayo, 2026 - 02:49 p.m.
Jóvenes muestran su talento en concurso de fotografía en Zaragoza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ZARAGOZA, COAH. — Más de 20 estudiantes participaron en el primer concurso de fotografía "Zaragoza en Imágenes", actividad que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas para mostrar su creatividad a través de imágenes de paisajes y lugares representativos del municipio.

      Placeholder

      Participación de estudiantes en el concurso

      En el concurso participaron alumnos de la Secundaria Eva Sámano, CBTa 210 y COBAC, quienes presentaron fotografías inspiradas en espacios cotidianos, amaneceres, recuerdos y sitios emblemáticos de Zaragoza.

      Placeholder

      Ganadores del concurso

      El primer lugar fue para Ricardo Baldomero Fuentes Cuellar con la fotografía "Estación del Ferrocarril", mientras que Rodrigo Aranda Castillo obtuvo el segundo sitio y Ximena Lizbeth Macías Anzua, junto a José Alberto Paniagua Alejandro, compartieron el tercer lugar.

      Familiares, docentes y amistades reconocieron el entusiasmo y talento de los estudiantes, destacando la importancia de abrir espacios donde los jóvenes puedan expresarse a través del arte y la fotografía.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados