Jóvenes muestran su talento en concurso de fotografía en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Más de 20 estudiantes participaron en el primer concurso de fotografía "Zaragoza en Imágenes", actividad que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas para mostrar su creatividad a través de imágenes de paisajes y lugares representativos del municipio.

Participación de estudiantes en el concurso

En el concurso participaron alumnos de la Secundaria Eva Sámano, CBTa 210 y COBAC, quienes presentaron fotografías inspiradas en espacios cotidianos, amaneceres, recuerdos y sitios emblemáticos de Zaragoza.

Ganadores del concurso

El primer lugar fue para Ricardo Baldomero Fuentes Cuellar con la fotografía "Estación del Ferrocarril", mientras que Rodrigo Aranda Castillo obtuvo el segundo sitio y Ximena Lizbeth Macías Anzua, junto a José Alberto Paniagua Alejandro, compartieron el tercer lugar.

Familiares, docentes y amistades reconocieron el entusiasmo y talento de los estudiantes, destacando la importancia de abrir espacios donde los jóvenes puedan expresarse a través del arte y la fotografía.