Se queda dormido al volante y choca contra poste en Allende

Allende, Coah.— Un accidente vial registrado la tarde del lunes en el cruce de las calles Guerrero y Nogueral generó la movilización de corporaciones de emergencia, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y se impactara contra un poste.

El percance ocurrió alrededor de la 1:45 horas, de acuerdo con el reporte de Bomberos de Allende, cuando un hombre identificado como Pablo Manuel de León Martínez, de 44 años de edad y con domicilio en la colonia La Joya, manifestó que se quedó dormido mientras conducía, lo que derivó en la pérdida de control de la unidad.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes ya se encontraban brindando atención al momento del arribo de paramédicos, mismos que procedieron a valorar al conductor. Tras la revisión, fue encontrado consciente, orientado y sin lesiones de gravedad, descartando la necesidad de traslado a un hospital.

Impacto en la comunidad

Vecinos del sector señalaron que el impacto se escuchó con fuerza, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en sus viviendas y comercios cercanos, saliendo para verificar la situación.

Autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en la infraestructura, quedando la zona bajo resguardo de Seguridad Pública para realizar el deslinde de responsabilidades y coordinar el retiro de la unidad siniestrada.