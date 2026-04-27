Presentan solicitud de registro de candidato de México Avante para el Distrito 03

SABINAS, COAH.- El presidente del partido México Avante, Fernando González Rodríguez, presentó la solicitud de registro del candidato a diputado local por el tercer distrito, Roberto Carlos Ramos Martínez, así como de su suplente, Francisco Uriel Bocanegra Vargas, ante el Comité Distrital Electoral correspondiente.

Durante la entrega de la documentación oficial, el dirigente del partido de reciente creación en Coahuila destacó el trabajo imparcial que realizan los funcionarios del órgano electoral, reconociendo su labor en el proceso democrático y la transparencia en la revisión de los registros.

¿Qué declaró Roberto Carlos Ramos Martínez sobre su candidatura?

Por su parte, el candidato Roberto Carlos Ramos Martínez explicó que decidió participar en la contienda electoral motivado por la situación que enfrentan los municipios de la región carbonífera y del Distrito 03, señalando como una de las principales problemáticas la falta de oportunidades laborales.

En ese sentido, indicó que su proyecto busca atender las necesidades más urgentes de la población, con propuestas enfocadas en el desarrollo económico y la generación de empleo, aspectos que consideró fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Qué papel juega Francisco Uriel Bocanegra Vargas en esta candidatura?

Finalmente, el suplente Francisco Uriel Bocanegra Vargas agradeció la oportunidad brindada por México Avante, destacando que se trata de un partido abierto a nuevas propuestas y con respaldo hacia la participación de los jóvenes en la vida política.