Preparan conferencia para mujeres con apoyo de Rancho Dos Countries A.C.

NAVA, Coahuila - Rancho Dos Countries A.C. prepara una conferencia dirigida a mujeres de la comunidad, programada para este 10 de octubre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con el propósito de ofrecer un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia.

Apoyo a las madres durante la conferencia

Como parte de la organización, se contempla la participación de jóvenes voluntarios que apoyarán en el cuidado de los niños durante la jornada, una medida que busca facilitar la asistencia de las madres que no cuentan con alguien que pueda cuidar a sus hijos mientras participan en la actividad.

Detalles de la actividad y requisitos de asistencia

La iniciativa busca atender una de las dificultades que enfrentan algunas mujeres para acudir a este tipo de encuentros, al tener que organizar el cuidado de sus familias. Las interesadas pueden consultar directamente con Rancho Dos Countries A.C. para conocer el lugar, los requisitos de asistencia y los detalles del programa.