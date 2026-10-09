Detienen en Zaragoza a hombre por posesión de narcóticos

ZARAGOZA, Coahuila - Un hombre de 25 años fue detenido en Zaragoza mediante una orden de aprehensión por el presunto delito de posesión simple de narcóticos, por lo que fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras.

Detalles de la detención

De acuerdo con la información oficial, el detenido, identificado como Luis "N", fue localizado cerca de su domicilio durante un operativo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Delegación Norte II.

La orden de captura había sido emitida el pasado 21 de septiembre por un juez de primera instancia en materia penal.

Proceso legal y derechos del detenido

Tras su detención, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Su situación jurídica será determinada durante la audiencia inicial, mientras se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.