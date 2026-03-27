Conflicto laboral en Nava: empresa GSA despide a todos sus trabajadores

NAVA, COAH.- La planta de la empresa GSA enfrenta un conflicto laboral luego de que la compañía diera de baja a todos sus trabajadores, declarándose en números rojos. Empleados denuncian que ya tienen una semana sin recibir pago y que quienes son foráneos han sido desalojados de hoteles sin que se les cubran los boletos de regreso.

Quienes no firmaron finiquito aseguran que los representantes de GSA les han dicho que "ya no trabajan ahí" para evitar pagarles cualquier compensación. Por su parte, quienes firmaron el finiquito todavía no han recibido el pago prometido y no pueden acudir a conciliación debido a que se les obligó a firmar con la promesa de que se pagaría durante la semana, algo que hasta el momento no se ha cumplido, generando incertidumbre y molestia entre los trabajadores.

¿Qué declararon los empleados de GSA?

Vecinos y ex empleados señalan que la situación ha generado tensión y preocupación, especialmente entre quienes dependen de estos ingresos para su sustento, y llaman a que las autoridades laborales intervengan para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores afectados.