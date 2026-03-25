Controlan incendio en la carretera federal 57 entre Morelos y Allende

Allende, Coahuila.— Un incendio registrado sobre la Carretera Federal 57, a la altura del puente que conecta a los municipios de Morelos y Allende, generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes actuaron de manera inmediata para controlar la situación.

De acuerdo con el director del departamento, José Raúl Garza Tron, al arribar al sitio se detectaron varios puntos activos de fuego, lo que representaba riesgo de propagación debido a la presencia de maleza seca y las condiciones del clima, por lo que se iniciaron de inmediato las maniobras de control.

Las unidades UPC-02 y U51-02 trabajaron en el lugar realizando labores de sofocación y enfriamiento, mientras que elementos del municipio de Morelos, Coahuila atendieron otro punto de incendio en dirección a donde anteriormente se ubicaba el restaurante "Querencias", evitando que ambos siniestros se extendieran.

Gracias a la coordinación entre corporaciones y la rápida respuesta, el incendio fue controlado sin que se reportaran daños mayores ni personas lesionadas, aunque se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, ya que este tipo de incidentes suele originarse por descuidos como arrojar colillas de cigarro o realizar quemas no controladas.