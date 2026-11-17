ALLENDE, Coahuila - Un incendio en un cilindro de gas LP movilizó al departamento de Bomberos la mañana de este martes 17 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Morelos, en la colonia Ignacio Allende.

Intervención de Bomberos

Al llegar al domicilio, los elementos encontraron una unidad de Seguridad Pública resguardando el lugar y comenzaron las maniobras para controlar las llamas que afectaban el tanque conectado al boiler, localizado en la parte posterior de la vivienda.

Identificación de la Propietaria

Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron el enfriamiento del cilindro para evitar que continuara representando un riesgo. La propietaria del inmueble fue identificada como Dolia Mejía García, de 45 años. No se reportaron personas lesionadas.