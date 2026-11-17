Un total de 240 estudiantes de Frontera reciben apoyo de transporte escolar para trasladarse a preparatorias y universidades, como parte de las acciones municipales para evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un obstáculo para continuar sus estudios.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú explicó que el servicio funciona durante las mañanas y permite que los jóvenes se desplacen desde el municipio hacia distintas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

Señaló que este apoyo representa un compromiso con los estudiantes y sus familias, pues además de facilitar el acceso a la educación, contribuye a reducir los gastos que implica trasladarse diariamente fuera de Frontera.

La edil destacó que es importante que los jóvenes que están por concluir la preparatoria conozcan las alternativas que tienen para continuar su formación profesional, por lo que el Municipio también participa en actividades de orientación y acercamiento a las opciones educativas de la región.

Acciones de la autoridad

Respecto a la posibilidad de ampliar el servicio, Pérez Cantú indicó que actualmente se tiene capacidad para atender a 240 estudiantes y que cualquier incremento deberá analizarse de acuerdo con las condiciones presupuestales del Ayuntamiento.

Explicó que, por el momento, esa es la cantidad de jóvenes que pueden trasladarse mediante el programa, aunque no descartó revisar más adelante la posibilidad de aumentar la cobertura si las finanzas municipales lo permiten.

Impacto en la comunidad

La alcaldesa reiteró que el objetivo es respaldar la preparación académica de las nuevas generaciones y contribuir a que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar una carrera profesional sin que el costo del transporte represente una limitante.