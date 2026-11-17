Monclova recibirá alrededor de 10 patrullas para fortalecer las labores de Seguridad Pública, como parte de los apoyos del Gobierno del Estado y de la inversión municipal, adelantó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil informó que se trasladaría a Saltillo para participar en un evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, en el que se entregaría equipamiento y se daría seguimiento a las acciones de fortalecimiento de las corporaciones de seguridad municipales y estatales.

Sobre los apoyos que recibirá Monclova, señaló que los detalles serán anunciados por el gobernador durante el evento y que posteriormente cada alcalde dará a conocer los beneficios correspondientes a su municipio.

Incorporación de nuevos elementos a la policía

Explicó que las unidades estatales se complementarán con las patrullas que entregará el Ayuntamiento durante el informe de Gobierno, por lo que estimó que entre ambas aportaciones se contará con alrededor de nueve a 10 unidades en diciembre.

Villarreal agregó que estas acciones también acompañarán la incorporación de 100 cadetes que se convertirán en policías a partir de la segunda quincena de diciembre. Detalló que una parte de los nuevos elementos será asignada al Centro de Control y Comando, mientras que el resto se integrará a las labores operativas diarias del municipio.